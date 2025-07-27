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Греция обратилась к ЕС за помощью в тушении лесных пожаров

Греция обратилась к ЕС за помощью в тушении лесных пожаров В Греции из-за аномальной жары бушуют лесные пожары, для ликвидации которых Афины обратились за помощью к странам ЕС.
Другие страны
27 июля 2025 г. 15:32
Греция обратилась к ЕС за помощью в тушении лесных пожаров

В Греции из-за аномальной жары бушуют лесные пожары, для ликвидации которых Афины обратились за помощью к странам ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ВВС, два итальянских самолета прибудут позднее в воскресенье, в то время как пожарные из Чехии уже находятся на месте.

"Есть раненые пожарные, жизни людей находятся в опасности, сгорело имущество, уничтожены лесные массивы", - заявил представитель пожарной охраны Василис Ватракогианнис.

По его словам, сегодня будет сложный день с очень высоким риском возникновения других пожаров практически во всех регионах страны.

Отмечается, что всего в Греции пожары возникли в пяти регионах. Жителям Крионери к северо-востоку от Афин, где пожар перекинулся на жилые дома, были отправлены SMS-сообщения с ппризывом эвакуироваться в безопасные районы. Еще четыре пожара продолжают бушевать на материке и нескольких островах, включая Крит. На острове Китира береговая охрана с помощью частных лодок спасла людей с одного из пляжей и доставила их в безопасное место.

Рекордно высокие температуры до 44 градусов и сильный ветер способствовали более быстрому распространению пожаров, а фрагментарность очагов возгорания затрудняет их ликвидацию.

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Версия на английском языке Greece enlists help from European allies to tackle raging wildfires

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