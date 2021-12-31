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Греция обновила суточный антирекорд заражений коронавирусом

Греция обновила суточный антирекорд заражений коронавирусом В Греции пятый день подряд фиксируют максимум заражений коронавирусом - 40 560 случаев за сутки.
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31 декабря 2021 г. 20:43
Греция обновила суточный антирекорд заражений коронавирусом

В Греции пятый день подряд фиксируют максимум заражений коронавирусом - 40 560 случаев за сутки.

Как передает Report, об этом сообщила Национальная организация общественного здравоохранения EODY.

Накануне было 35 580 случаев за сутки.

За сутки умерли 76 человек. Общее количество заразившихся достигло почти 1,21 миллиона при населении страны примерно в 10,7 млн. Всего умерли 20 790 человек.

Рекордный рост связан с тем, что штамм "омикрон" стал преобладающим в Греции, заявил ранее министр здравоохранения Греции Танос Плеврис. В связи с быстрым распространением коронавируса власти Греции с 30 декабря ввел ряд новых ограничений.

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