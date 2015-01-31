Греция не намерена обсуждать долг с "тройкой" ЕС-МВФ

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Новый министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил, что его страна не будет обсуждать условия выплаты своего внешнего долга с "тройкой" кредиторов из Евросоюза и МВФ.

По словам Варуфакиса, он намерен вести прямые переговоры с лидерами стран, входящих в еврозону, чтобы добиться списания большей части греческого долга.

Такое заявление греческий министр сделал после встречи с Йероеном Дийселбломом, главой Еврогруппы, в которую входят министры финансов всех 19 стран, официально пользующихся единой европейской валютой, информирует Report со ссылкой на BBC.

Дийселбломом настаивает, что новое правительство Греции должно придерживаться ранее взятых на себя страной финансовых обязательств.