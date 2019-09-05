​Греция настаивает на возвращении скульптур Парфенона из Британии

Греция считает незаконным вывоз скульптур Парфенона в Великобританию и настаивает на их возвращении.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас на брифинге в среду.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью воскресному выпуску британской газеты Observer сказал, что обратится к премьеру Великобритании Борису Джонсону с просьбой предоставить скульптуры Греции "как первый шаг" на 200-летие начала освободительной войны 1821 года. Это заявление оппозиция восприняла как отказ от прав на скульптуры, незаконно вывезенные британским посланником в Константинополе в начале 19-го века.

"Инициатива премьер-министра потрясла застойные воды в этом главном вопросе - возвращении скульптур Парфенона на их место", - сказал Петсас.