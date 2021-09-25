Греция направит средства на переход к зеленой экономике

Греция направит 24 миллиарда евро на "зеленый переход" экономики

Греция направит 24 миллиарда евро на "зеленый переход" экономики.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил премьер-министр Кириакос Мицотакис, выступая на Генассамблее ООН.

По его словам, Греция намерена на три года раньше запланированного отказаться от лигнитов для выработки электроэнергии, а также что весь мир должен объединиться для борьбы с климатическим кризисом так же, как он объединился в борьбе с коронавирусом.

"Это уже не об изменении климата. Речь идет о решении острого климатического кризиса", - заявил Мицотакис.

Он заявил о непоколебимой приверженности Греции борьбе с климатическим кризисом.

"Мы инвестируем 24 миллиарда евро европейских и национальных фондов, чтобы поддержать зеленый переход. Мы занимаемся проблемой загрязнения пластиками на суше и на море. Мы намерены эффективно защищать нашу морскую среду, определив к 2030 году 10% наших морей в качестве зон без рыболовства", - сказал премьер.