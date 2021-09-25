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Греция направит средства на переход к зеленой экономике

Греция направит средства на переход к зеленой экономике Греция направит 24 миллиарда евро на "зеленый переход" экономики
Другие страны
25 сентября 2021 г. 09:10
Греция направит средства на переход к зеленой экономике

Греция направит 24 миллиарда евро на "зеленый переход" экономики.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил премьер-министр Кириакос Мицотакис, выступая на Генассамблее ООН.

По его словам, Греция намерена на три года раньше запланированного отказаться от лигнитов для выработки электроэнергии, а также что весь мир должен объединиться для борьбы с климатическим кризисом так же, как он объединился в борьбе с коронавирусом.

"Это уже не об изменении климата. Речь идет о решении острого климатического кризиса", - заявил Мицотакис.

Он заявил о непоколебимой приверженности Греции борьбе с климатическим кризисом.

"Мы инвестируем 24 миллиарда евро европейских и национальных фондов, чтобы поддержать зеленый переход. Мы занимаемся проблемой загрязнения пластиками на суше и на море. Мы намерены эффективно защищать нашу морскую среду, определив к 2030 году 10% наших морей в качестве зон без рыболовства", - сказал премьер.

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