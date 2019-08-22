Греция намерена упростить процедуру предоставления убежища

Греция планирует изменить государственную политику в сфере предоставления убежища и готова ускорить процесс, упростив соответствующую процедуру.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

"Мы собираемся изменить нашу государственную политику по вопросу предоставления убежища и собираемся значительно упростить административную процедуру за счет ускорения принятия решений", - заявил К.Мицотакис.

По его словам, те, кто получают убежище, обладают правом остаться в Греции, в то время как те, кто не отвечает требованиям, должны вернуться в Турцию, что регулируется соответствующим соглашением между ЕС и Турцией.

При этом К.Мицотакис добавил, что в ЕС должна быть общая политика предоставления убежища, а также высказался за реформирование Дублинского соглашения.

Напомним, что согласно Дублинскому соглашению, ответственность за рассмотрение вопроса о предоставлении убежища лежит на стране, чью границу изначально пересек беженец при въезде в ЕС.