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Греция намерена сменить 25 послов в различных странах

Греция намерена сменить 25 послов в различных странах Греция намерена сменить 25 послов в различных странах.
Другие страны
3 февраля 2023 г. 02:21
Греция намерена сменить 25 послов в различных странах

Греция намерена сменить 25 послов в различных странах.

Как передает Report, об этом сообщил греческий новостной портал antinews.gr.

Он опубликовал фотографию внутреннего документа МИД Греции, датированного 31 января 2023 года. В нем среди руководителей посольств, которых предполагается переместить на другие должности в 2023 году, упоминаются послы в Москве, Анкаре, Брюсселе, Вене, Ереване, Дохе, Нью-Дели, Тель-Авиве, Токио и других городах. Также Греция планирует сменить представителя при ЮНЕСКО.

Документ направлен во все управления МИД Греции, ее посольства и союз дипломатических служащих. В нем предлагается заинтересованным лицам до 10 февраля подать заявление "с изъявлением интереса" на занятие должностей послов в приведенных странах.

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