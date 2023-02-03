Греция намерена сменить 25 послов в различных странах

Греция намерена сменить 25 послов в различных странах.

Греция намерена сменить 25 послов в различных странах.

Как передает Report, об этом сообщил греческий новостной портал antinews.gr .

Он опубликовал фотографию внутреннего документа МИД Греции, датированного 31 января 2023 года. В нем среди руководителей посольств, которых предполагается переместить на другие должности в 2023 году, упоминаются послы в Москве, Анкаре, Брюсселе, Вене, Ереване, Дохе, Нью-Дели, Тель-Авиве, Токио и других городах. Также Греция планирует сменить представителя при ЮНЕСКО.

Документ направлен во все управления МИД Греции, ее посольства и союз дипломатических служащих. В нем предлагается заинтересованным лицам до 10 февраля подать заявление "с изъявлением интереса" на занятие должностей послов в приведенных странах.