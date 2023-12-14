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Греция наложила на германскую KMW штраф в 25 млн евро

Греция наложила на германскую KMW штраф в 25 млн евро Греция выставила германской компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW) счет в размере €25 млн за задержку поставок танков Leopard на 10 лет.
Другие страны
14 декабря 2023 г. 20:30

Греция выставила германской компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW) счет в размере €25 млн за задержку поставок танков Leopard на 10 лет.

Об этом Report передает со ссылкой на греческий новостной портал ieidiseis.gr.

По его данным, штрафные санкции в размере €25 млн были наложены Министерством национальной обороны Греции "за 10-летнюю просрочку выполнения контракта на закупку танков Leopard". Речь идет о реализации рекомендации юридического совета, которую не принял к исполнению предыдущий министр национальной обороны Никос Панайотопулос. Дело тянется еще со времен соглашений с международными кредиторами о преодолении долгового кризиса Греции и действий бывшего министра финансов ФРГ (2009-2017) Вольфганга Шойбле, который требовал исключить Афины из еврозоны, пояснил портал.

KMW обратилась в арбитраж и потребовала €170 млн за задержку в реализации контракта, в которой, по мнению компании, виновата Греция. После многолетних проволочек вопрос о невыполнении компанией KMW контрактных обязательств попал в руки нынешнего министра обороны Никоса Дендиаса, который решил следовать инструкциям юридического совета, поручив применить штрафные санкции.

Портал не уточняет, сколько танков было заказано у германской компании и на какую сумму.

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