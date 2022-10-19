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Греция начала поставлять боевые машины пехоты Украине

Греция начала поставлять боевые машины пехоты Украине "Греция начала поставку боевых машин пехоты Украине".
Другие страны
19 октября 2022 г. 19:34
Греция начала поставлять боевые машины пехоты Украине

"Греция начала поставку боевых машин пехоты Украине".

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом.

"Не буду скрывать, особенно ценим вооружение, которое Греция передает Украине, чтобы мы могли защищать нашу землю. Очень важно, что уже началась долгожданная отгрузка из Греции бронированных машин пехоты БМП-1 для Украины. Уже скоро они прибудут в нашу армию и мгновенно усилят боеспособность и обороноспособность нашей страны", - отметил он.

Он добавил, что Греция также рассматривает запрос Украины на поставку средств противовоздушной обороны.

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