Греция на следующей неделе получит 800 млн. евро из бюджета ЕС

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Греция на следующей неделе получит 800 миллионов евро из бюджета Евросоюза в рамках плана по занятости и экономическому росту 2014-2020 годов общим объемом 35 миллиардов евро.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении ЕК.

"В целом же за 2015 год будет предоставлено почти 1,4 миллиарда евро и один миллиард евро - в 2016 году. Кроме того, эти исключительные меры дадут возможность Греции потратить примерно на два миллиарда евро меньше средств своего национального бюджета", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, план по занятости и экономическому росту предназначен, в том числе, для поддержки программы реформ, которая была согласована страной с ЕК и международными партнерами в рамках третьей программы финансовой поддержки.