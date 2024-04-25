Греция может передать Франции ЗРК Crotale для охраны объектов Олимпийских игр в Париже

Греция может передать Франции батарею ЗРК Crotale ("Кроталь") для охраны объектов Олимпийских игр 2024 года в Париже, если ее попросят союзники.

Греция может передать Франции батарею ЗРК Crotale ("Кроталь") для охраны объектов Олимпийских игр 2024 года в Париже, если ее попросят союзники.

Как передает Report, об этом заявил журналистам на брифинге официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис.

Его спросили, передадут ли Афины батарею ЗРК Crotale Франции для прикрытия воздушного пространства над Парижем во время предстоящей Олимпиады, как это утверждают публикации в СМИ.

"Если наши союзники попросят на определенный период времени, например, в связи с Олимпийскими играми, какую-то конкретную помощь, которая ни в коем случае не повлияет на обороноспособность страны, то это будет сделано, но в любом случае после координации и соглашения между двумя сторонами. Но мы всегда говорим, и я это ясно даю понять, об ограниченном, конкретном периоде времени. Когда будет больше какой-то информации, то вы будете проинформированы", - ответил Маринакис.

Газета Kathimerini сообщила в четверг, что французские власти официально направили в Афины запрос на передачу ЗРК малой дальности Crotale ВВС Греции для их использования в период Олимпийских игр в Париже. По данным информированных источников, французская сторона намекает, что, поскольку Париж намерен поставить Украине зенитные системы, ему необходима помощь союзников для обеспечения ПВО критической инфраструктуры на время Олимпиады.