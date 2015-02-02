Греция может отказаться от новых кредитов Евросоюза

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Новый греческий министр финансов Янис Варуфакис изложил некоторые детали своего плана по реструктуризации долговых обязательств страны. Согласно этому плану, выплаты Афинами по полученным кредитам должны быть привязаны к способности Греции восстановить экономический рост, сообщает Report cо ссылкой на BBC.

Варуфакис заявил, что Греция отказывается от следующего транша кредита ЕС, и отметил, что приоритетом новой политики страны является благополучие всей Европы.

"Мы стали похожи на наркоманов, умоляющих о новой дозе. Главная цель нашего правительства - покончить с этой зависимостью", - сказал Варуфакис после встречи с министром финансов Франции Мишелем Сапеном.

Сапен, в свою очередь, заявил, что Париж готов оказать Афинам помощь в улаживании обязательств перед кредиторами, но подчеркнул, что об отмене долговых обязательств Греции не может быть и речи.

Накануне премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что он уверен в достижении договоренности с кредиторами по поводу реструктуризации долгов страны, общая сумма которых превышает 240 млрд. евро.