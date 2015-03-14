Греция и Кипр будут решать проблемы энергетики без контроля Еврокомиссии

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Государства-члены ЕС должны иметь право заключать соглашения с третьими странами в сфере энергетики без контроля со стороны Еврокомиссии, считают министр производственной реконструкции, окружающей среды и энергетики Греции Панайотис Лафазанис и евродепутат от кипрской партии АКЕЛ, бывший министр энергетики Кипра Неоклис Силикиотис.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, их встреча прошла в пятницу в Афинах.

"Лафазанис и Силикиотис подчеркнули необходимость координации усилий по решению энергетических проблем двух стран и вклад в реализацию прогрессивной европейской политики в области энергетической безопасности, борьбы с бедностью", - говорится в пресс-релизе греческого министерства.

Представители двух стран высказались за расширение сотрудничества в сфере энергетики с другими государствами, не входящими в Евросоюз.

"Они поддержали необходимость многомерных международных энергетических отношений государств-членов ЕС и их право заключать соглашения с третьими странами в энергетическом секторе без того, чтобы требовался какой-либо и еще больший предварительный контроль со стороны Европейской комиссии", - говорится в документе.

Сейчас все сделки стран ЕС в сфере энергетики подлежат согласованию с Еврокомиссией, которая может заблокировать соглашения. Так, Греция почти два года не может завершить сделку по продаже государственной компании - оператор греческой национальной газотранспортной системы. Летом 2013 года ее приобрела Государственная нефтяная компания Азербайджана (ГНКАР) за 400 миллионов евро.