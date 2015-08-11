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    Греция и кредиторы договорились по базовому сценарию на 2017 год

    Сейчас Греция ведет переговоры с кредиторами и рассчитывает подписать соглашение до 18 августа

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Греция и международные кредиторы в понедельник достигли соглашения по проекту базового сценария о первичном профиците бюджета страны на 2017 год в рамках программы по предоставлению помощи, условия которой все еще являются предметом обсуждения, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя греческого правительства.

    Сообщается, что стороны договорились по базовому сценарию о первичном профиците бюджета на уровне 1% в 2017 году.

    "Сейчас мы начинаем финальный раунд переговоров", — приводит агентство слова источника.

    В настоящее время Греция ведет переговоры с кредиторами и рассчитывает подписать соглашение до 18 августа, чтобы 20 августа из нового транша помощи произвести платеж ЕЦБ в размере 3,2 миллиарда евро. Если соглашение не будет подписано, Афинам придется обращаться за бридж-кредитом, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

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