Греция готовит выдачу Винника в США

Греция готовит выдачу в США россиянина Александра Винника.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на постановление греческого министра юстиции и его письмо начальнику тюрьмы.

Отмечается, что, несмотря на то, что в решении говорится об экстрадиции во Францию, министр направил письмо директору тюрьмы Коридаллос с поручением подготовить «акт передачи и обеспечить его передачу полицейским Соединенных Штатов Америки и затем Российской Федерации, которые прибудут, чтобы получить российского подданного Александра Владимировича Винника».

Адвокат Винника Тимофей Мусатов, комментируя эту ситуацию, заявил, что «это значит, что французы не приедут и даже не собирались», по его словам, «документ прямо указывает на заранее подготовленную выдачу в США».