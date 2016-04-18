Греция готова пойти на новые меры экономии в 3,5 млрд. евро

Баку. 18 апреля. REPORT.Az/ Окончательная позиция Греции по отношению к требованиям кредиторов ввести новые меры экономии на 3,5 млрд. евро будет зависеть от всего пакета предложений, который будет на столе переговоров и который должен включать в себя облегчение бремени задолженности. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам представитель греческого правительства.

Сегодня ожидается возвращение международных кредиторов в Афины для продолжения переговоров по первому обзору хода реформ, без чего Греция не сможет получить очередные транши кредитов. Перерыв в переговорах был сделан в связи с проведением в Вашингтоне весенней сессии МВФ.

"Дебаты в Вашингтоне показали, что есть сближение, но и существенные различия позиций между всеми участниками переговоров. Важнейшим сближением является желание всех сторон иметь принципиального соглашения на уровне технических экспертов (соглашений об уровне персонала) в Афинах до встречи Еврогруппы 22 апреля", — заявил представитель Кабинета министров Греции.