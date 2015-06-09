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    Греция готова к компромиссу перед лицом дефолта

    Премьер Греции Алексис Ципрас заявил парламенту, что последнее предложение ЕС и МВФ является абсурдным

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Греция заявила, что готова пойти на компромисс с международными кредиторами и договориться о решении, которое устроит обе стороны, до конца месяца, когда истечет срок программы выхода из кризиса и страна окажется перед лицом дефолта, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Переговоры Афин и кредиторов продолжаются, но в пятницу премьер-министр Алексис Ципрас заявил парламенту, что последнее предложение ЕС и МВФ является абсурдным.

    На саммите G7 в Германии в понедельник канцлер Ангела Меркель сказала, что соглашение будет достигнуто и осталось не так много работы.

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