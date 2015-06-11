Греция готова активизировать переговоры с кредиторами ради соглашения

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/Греческая делегация готова интенсифицировать переговоры с кредиторами, чтобы как можно скорее заключить соглашение, заявил официальный представитель правительства Греции Гавриил Сакелларидис, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Греческая делегация, как было решено, готова активизировать свои консультации с целью быстрого заключения соглашения, и даже в ближайшие сутки", - говорится в заявлении пресс-секретаря правительства.

"Мы будем продолжать работать над оставшимися вопросами, такими, как бюджет и управляемый долг",- заявил Сакелларидис.

Кредиторы хотят, чтобы Греция представила список реформ, которые власти проведут в стране в обмен на возможность продолжить получать необходимую финансовую помощь от ЕС.