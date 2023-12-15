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Греция досрочно погасила кредит в 5,29 млрд евро, полученный в 2010 году

Греция досрочно погасила кредит в 5,29 млрд евро, полученный в 2010 году Греция досрочно выплатила 5,29 млрд евро долга в рамках первого пакета кредитов (Greek Loan Facility, GLF), которые были предоставлены стране в 2010 году и подлежали погашению в 2024 и 2025 годах.
Другие страны
15 декабря 2023 г. 20:30
Греция досрочно погасила кредит в 5,29 млрд евро, полученный в 2010 году

Греция досрочно выплатила 5,29 млрд евро долга в рамках первого пакета кредитов (Greek Loan Facility, GLF), которые были предоставлены стране в 2010 году и подлежали погашению в 2024 и 2025 годах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство национальной экономики и финансов страны.

Греция получила кредиты в рамках первого пакета макрофинансовой помощи, который был согласован в мае 2010 года и включал двусторонние кредиты стран еврозоны (52,9 млрд евро) и Международного валютного фонда (20,1 млрд евро).

Это уже вторая инициатива греческого правительства в этом направлении, поскольку ей уже предшествовало досрочное погашение части кредитов GLF в 2022 году.

Также Греция полностью досрочно погасила в прошлом году все кредиты, полученные у МВФ.

Министр национальной экономики и финансов Костис Хадзидакис заявил, что "досрочное погашение кредитов подтверждает восходящую траекторию развития греческой экономики и способствует созданию еще более позитивных перспектив на ближайшие годы".

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