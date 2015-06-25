​Греции не удалось договориться с кредиторами

Баку. 25 Июня. REPORT.AZ/ Премьер-министру Греции Алексею Ципрасу снова не удалось согласовать с кредиторами окончательный текст соглашения. Между сторонами сохраняются существенные разногласия.

Как передает Report, представитель МВФ требует сократить социальные расходы, в то время как Греция предпочитает повысить налоги для состоятельных граждан.

Ранее министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что не ожидает на переговорах в среду прорыва, так как за последние дни Греция не сделала никаких новых предложений. Ципрас в свою очередь обвинил кредиторов в нежелании идти на компромисс.