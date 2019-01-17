Греческое правительство получило вотум доверия в парламенте

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Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Кабмин премьер-министра Греции Алексиса Ципраса получил вотум доверия в парламенте.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в голосовании приняли участие 299 депутатов, 151 из которых выразил доверие действующему правительству. Отмечается, что голосованию предшествовали двухдневные дебаты.
Оппозиционные политики требовали отставки правительства, обвиняя премьер-министра в неспособности решить стоящие перед страной проблемы.
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