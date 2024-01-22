Греческий депутат избран президентом ПАСЕ

Депутат от Греции Теодорос Русопулос избран президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Депутат от Греции Теодорос Русопулос избран президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщает французское бюро Report, зимняя сессия ПАСЕ пройдет уже под его председательством.

Греческий журналист и политик Теодорос Русопулос в 2004-2008 гг. занимал должности пресс-секретаря правительства Константиноса Караманлиса, государственного министра по вопросам информации и коммуникаций.

В ноябре 2008 года ему пришлось уйти в отставку из-за финансового скандала, связанного со сделками между правительством и монастырем Ватопед.