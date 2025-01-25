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Греческие законодатели не смогли избрать нового президента в первом туре голосования

Греческие законодатели не смогли избрать нового президента в первом туре голосования Греческие законодатели не смогли избрать нового президента в первом туре голосования в субботу.
Другие страны
25 января 2025 г. 15:10
Греческие законодатели не смогли избрать нового президента в первом туре голосования

Греческие законодатели не смогли избрать нового президента в первом туре голосования в субботу.

Об этом передает Report со ссылкой на Reuters.

Никто из кандидатов не получил требуемых для избрания президентом 200 голосов от 300 членов однопалатного парламента страны. Главу государства избирают члены парламента путем открытого голосования. Должность президента в Греции по большей части церемониальная.

Второй тур голосования назначен на 31 января.

В случае неудачи в двух турах необходимое большинство голосов снижается до 180, а затем - до 151.

На пост главы государства выдвинуты четыре кандидата, однако реальные шансы победить в ходе пяти туров голосования, предусмотренных конституцией, есть только у одного - бывшего председателя парламента Костаса (Константиноса) Тасуласа.

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Версия на азербайджанском языке Yunanıstan qanunvericiləri səsvermənin ilk turunda yeni prezident seçə bilməyiblər

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