​Греческие пожарные локализовали лесной пожар на острове Самос

Греческие пожарные потушили главные очаги лесного пожара, возникшего в субботу на острове Самос в Эгейском море, туристы вернулись в свои отели.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье Пожарная охрана Греции.

В тушении огня в субботу и минувшей ночью участвовали 31 пожарный на 13 пожарных машинах, а также еще 30 человек из пешего отряда, переброшенного на самолете на остров. С утра начали снова сбрасывать воду на горящие участки леса два вертолета. По сообщению Пожарной службы, "ситуация с огнем значительно улучшилась, нет активного фронта, остались несколько очагов огня, которые пожарные стараются окончательно потушить".