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Греческие фермеры заблокировали дороги на севере страны

Греческие фермеры заблокировали дороги на севере страны Греческие фермеры блокируют некоторые дороги на севере страны, требуя от властей компенсаций за потерю оливковых деревьев из-за природных бедствий, пониженных тарифов на электричество для сельского хозяйства и более дешевого горючего, а также дополнительн
Другие страны
4 февраля 2024 г. 17:58
Греческие фермеры заблокировали дороги на севере страны

Греческие фермеры блокируют некоторые дороги на севере страны, требуя от властей компенсаций за потерю оливковых деревьев из-за природных бедствий, пониженных тарифов на электричество для сельского хозяйства и более дешевого горючего, а также дополнительных субсидий.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Skai, фермеры, в частности, заблокировали 120 тракторами автодорогу Салоники - Неа-Муданья в обоих направлениях как минимум до 20:00 по местному времени (22:00 бакинское) в знак протеста против недостаточных, по их мнению, мер поддержки отрасли, объявленных правительством. На понедельник запланирована поездка фермеров на тракторах к зданию Министерства по делам Македонии и Фракии в Салониках, куда они хотят доставить петицию со своими требованиями. Во вторник забастовочные комитеты фермеров примут решение о дальнейшем ходе своих акций протеста на собрании в городе Никея (область Лариса).

С 1 февраля фермеры припарковали 300 тракторов у Международного выставочного центра Салоник, где проходит сельскохозяйственная выставка Agrotica. Она закрывается в воскресенье, и протестующие постепенно начинает вывод тракторов от нее для усиления блоков на автодорогах в северной Греции.

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Версия на азербайджанском языке Yunanıstanda fermerlər aksiya zamanı şoseni bağlayıblar

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