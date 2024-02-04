Греческие фермеры заблокировали дороги на севере страны

Греческие фермеры блокируют некоторые дороги на севере страны, требуя от властей компенсаций за потерю оливковых деревьев из-за природных бедствий, пониженных тарифов на электричество для сельского хозяйства и более дешевого горючего, а также дополнительн

Греческие фермеры блокируют некоторые дороги на севере страны, требуя от властей компенсаций за потерю оливковых деревьев из-за природных бедствий, пониженных тарифов на электричество для сельского хозяйства и более дешевого горючего, а также дополнительных субсидий.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Skai, фермеры, в частности, заблокировали 120 тракторами автодорогу Салоники - Неа-Муданья в обоих направлениях как минимум до 20:00 по местному времени (22:00 бакинское) в знак протеста против недостаточных, по их мнению, мер поддержки отрасли, объявленных правительством. На понедельник запланирована поездка фермеров на тракторах к зданию Министерства по делам Македонии и Фракии в Салониках, куда они хотят доставить петицию со своими требованиями. Во вторник забастовочные комитеты фермеров примут решение о дальнейшем ходе своих акций протеста на собрании в городе Никея (область Лариса).

С 1 февраля фермеры припарковали 300 тракторов у Международного выставочного центра Салоник, где проходит сельскохозяйственная выставка Agrotica. Она закрывается в воскресенье, и протестующие постепенно начинает вывод тракторов от нее для усиления блоков на автодорогах в северной Греции.