​Греческие банкоматы остановят выдачу купюр вечером 13 июля

Баку. 9 Июля. REPORT.AZ/ Банкоматы Греции продолжат выдачу денег до вечера 13 июля.

По сообщениям Report, об этом заявила председатель союза греческих банков Лука Кацели.

"Денег в банкоматах будет достаточно до вечера понедельника. Банки будут снабжать банкоматы купюрами все эти дни", — сказала Кацели.

Она также отметила, что постепенная нормализация ситуации в банковской сфере возможна только при заключении соглашения с международными кредиторами, но она не видит опасности для вкладов "ни сейчас, ни в будущем".

Ранее сообщалось, что банки Греции будут закрыты до конца недели.