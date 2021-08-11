Греческая полиция задержала 118 человек за поджоги лесов

В Греции задержаны 118 человек по подозрению в умышленных поджогах лесов или поджогах по халатности, в конечном итоге арестованы 18 человек.

В Греции задержаны 118 человек по подозрению в умышленных поджогах лесов или поджогах по халатности, в конечном итоге арестованы 18 человек.

Как передает Report, об этом сообщил греческий телеканал Skai TV .

По его данным, с 4 по 11 августа полицейскими по всей стране было произведено 118 задержаний по подозрению в умышленных поджогах лесов или поджогах по халатности, на 18 человек были составлены документы на арест. Возраст подозреваемых в поджогах колеблется от 15 до 78 лет.

К примеру, на острове Лесбос мужчина устроил пожар, сжигая овечью шерсть. В городе Сера в парке сжигали кабели, чтобы добыть из них медь. В роще Финопулу в Гизи иностранец при помощи бумажных полотенец и смятых пачек сигарет пытался поджечь дерево и сухую траву.

Кроме того, были арестованы шесть человек за кражи вещей из домов, которые частично были разрушены пожарами, отмечает телеканал.