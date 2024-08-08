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Греческая Aegean Airlines продлила отмену рейсов в Бейрут, Амман и Тель-Авив

Греческая Aegean Airlines продлила отмену рейсов в Бейрут, Амман и Тель-Авив Греческая авиакомпания Aegean Airlines сообщила о продлении до 13 августа отмены авиарейсов в Бейрут (Ливан), Амман (Иордания) и Тель-Авив (Израиль) из-за обострившего ближневосточного конфликта.
Другие страны
8 августа 2024 г. 17:56
Греческая Aegean Airlines продлила отмену рейсов в Бейрут, Амман и Тель-Авив

Греческая авиакомпания Aegean Airlines сообщила о продлении до 13 августа отмены авиарейсов в Бейрут (Ливан), Амман (Иордания) и Тель-Авив (Израиль) из-за обострившего ближневосточного конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении компании.

"В связи с событиями на Ближнем Востоке все регулярные рейсы в Бейрут (международный аэропорт имени Рафика Харири), Тель-Авив (международный аэропорт имени Бен-Гуриона) и Амман (международный аэропорт имени Королевы Алии) и обратно отменены до 13 августа 2024 года. Пассажиры, которых затронула отмена, а также пассажиры, вылетающие в или из Бейрута, Аммана и Тель-Авива до 31 августа 2024 года, могут связаться с нами и бесплатно выбрать новые даты поездки до 31 декабря 2024 года", - сказано в сообщении.

Ранее греческий новостной портал newsbomb.gr. сообщал, что Aegean Airlines на неопределенный срок прекратила совершать все рейсы в Израиль и обратно.

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