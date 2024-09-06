Гражданка США умерла после разгона силами Израиля демонстрации у Наблуса

26-летняя гражданка США турецкого происхождения умерла от ранения, которое она получила при разгоне израильскими силами демонстрации, проходившей неподалеку от города Наблус на Западном берегу реки Иордан.

26-летняя гражданка США турецкого происхождения умерла от ранения, которое она получила при разгоне израильскими силами демонстрации, проходившей неподалеку от города Наблус на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило палестинское агентство WAFA.

Как сообщил директор расположенной в Наблусе больницы "Рафидия" Фуад Нафиа, женщина была доставлена в медучреждение "после ранения в голову", которая спустя некоторое время скончалась в реанимации.

По информации WAFA, американка принимала участие в акции протеста против политики израильского правительства, направленной на расширение сети еврейских поселений на Западном берегу Иордана.