Гражданка России заразилась коронавирусом на лайнере Diamond Princess

У россиянки, находящейся на борту круизного лайнера Diamond Princess, выявлен коронавирус, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"В ходе осуществляемой японскими властями медицинской проверки всех пассажиров судна на предмет заражения COVID-19, коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения", - говорится в сообщении российской посольства в Японии в Facebook.

В дипмиссии отметили, что посольство продолжает держать на контроле ситуацию с находящимися на лайнере Diamond Princess российскими гражданами и будет оказывать им все необходимое содействие.

Ранее сообщалось, что на борту Diamond Princess находятся 24 гражданина России.

Японские СМИ сообщают, что еще у 99 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося в карантине в Японии, обнаружили коронавирус. Так, согласно данным, общее число заболевших на лайнере теперь составляет 454 человека. На момент обнаружения первых случаев заболевания на борту находилось около 3,7 тысяч пассажиров и членов экипажа.