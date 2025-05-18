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Гражданка Казахстана погибла в результате несчастного случая в аэропорту Шарм-эш-Шейха

Гражданка Казахстана погибла в результате несчастного случая в аэропорту Шарм-эш-Шейха В зоне вылета аэропорта египетского Шарм-эш-Шейха погибла гражданка Казахстана, на которую упал рекламный щит.
Другие страны
18 мая 2025 г. 13:51
Гражданка Казахстана погибла в результате несчастного случая в аэропорту Шарм-эш-Шейха

В зоне вылета аэропорта египетского Шарм-эш-Шейха погибла гражданка Казахстана, на которую упал рекламный щит.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.

По его словам, еще две гражданки Казахстана получили легкие травмы. С родными погибшей уже установили связь, пострадавшим оказана медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает.

"Египетская сторона выражает свои искренние соболезнования в связи с трагической гибелью гражданки Казахстана. Министр гражданской авиации Египта взял данный инцидент на свой личный контроль и незамедлительно отправил на место происшествия комиссию. Сейчас на месте происшествия ведутся следственные мероприятия. Посольство Казахстана также взяло на особый контроль данный инцидент", - отметил Смадияров.

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