Гражданина США обвинили в работе на Министерство госбезопасности Китая

Гражданин США Юаньцзюнь Тан был задержан в Нью-Йорке, ему предъявлены обвинения в сговоре с целью работы на Министерство государственной безопасности Китая.

Гражданин США Юаньцзюнь Тан был задержан в Нью-Йорке, ему предъявлены обвинения в сговоре с целью работы на Министерство государственной безопасности Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает американский Минюст.

"По крайней мере с 2018 года по июнь 2023 года Юаньцзюнь Тан действовал в Соединенных Штатах в качестве агента КНР, выполняя задания по приказу Министерства государственной безопасности Китая. <...> Он регулярно получал инструкции от сотрудника министерства государственной безопасности и направлял ему отчеты, касавшиеся отдельных людей и групп, которые, по мнению КНР, могут потенциально навредить интересам Китая", - говорится в заявлении Министерства юстиции США.

В нем также отмечается, что обвиняемый - бывший гражданин КНР, но в Китае он был помещен в тюрьму за свою диссидентскую деятельность. В 2002 году он уехал на Тайвань, а затем получил политическое убежище в США и поселился в Нью-Йорке, где регулярно участвовал в мероприятиях с другими диссидентами из КНР.

Юаньцзюнь Тану может грозить до 20 лет тюремного заключения.