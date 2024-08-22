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Гражданина США обвинили в работе на Министерство госбезопасности Китая

Гражданина США обвинили в работе на Министерство госбезопасности Китая Гражданин США Юаньцзюнь Тан был задержан в Нью-Йорке, ему предъявлены обвинения в сговоре с целью работы на Министерство государственной безопасности Китая.
Другие страны
22 августа 2024 г. 04:17
Гражданина США обвинили в работе на Министерство госбезопасности Китая

Гражданин США Юаньцзюнь Тан был задержан в Нью-Йорке, ему предъявлены обвинения в сговоре с целью работы на Министерство государственной безопасности Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает американский Минюст.

"По крайней мере с 2018 года по июнь 2023 года Юаньцзюнь Тан действовал в Соединенных Штатах в качестве агента КНР, выполняя задания по приказу Министерства государственной безопасности Китая. <...> Он регулярно получал инструкции от сотрудника министерства государственной безопасности и направлял ему отчеты, касавшиеся отдельных людей и групп, которые, по мнению КНР, могут потенциально навредить интересам Китая", - говорится в заявлении Министерства юстиции США.

В нем также отмечается, что обвиняемый - бывший гражданин КНР, но в Китае он был помещен в тюрьму за свою диссидентскую деятельность. В 2002 году он уехал на Тайвань, а затем получил политическое убежище в США и поселился в Нью-Йорке, где регулярно участвовал в мероприятиях с другими диссидентами из КНР.

Юаньцзюнь Тану может грозить до 20 лет тюремного заключения.

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Версия на азербайджанском языке Çinə casusluq etməkdə ittiham olunan ABŞ vətəndaşı saxlanılıb

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