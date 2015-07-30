​Гражданина КНР приговорили в Индонезии к шести годам за связи с террористами

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Суд Индонезии приговорил к шести годам тюремного заключения выходца из Китая за попытки присоединиться к террористической группировке, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Осужденный 28-летний Ахмед Бозоглан был арестован в сентябре прошлого года в заброшенных районах острова Сулавеси, где он вместе с тремя другими китайцами-уйгурами пытались встретиться с главарем экстремистской группировки "Моджахеды восточной Индонезии" Сантосо, одним из самых разыскиваемых террористов. По данным спецслужб, он непосредственно связан с "Исламским государством" и оказывает содействие боевикам в вербовке новых членов из Индонезии и других государств региона. Кроме того, полиция подозревает исламистов в подготовке и совершении ряда терактов на территории страны.

В ходе следствия выяснилось, что граждане КНР прибыли в Джакарту по поддельным турецким паспортам именно с целью присоединиться к террористам.