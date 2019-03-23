Гражданина Азербайджана оштрафовали на Камчатке за нарушение границы

Гражданина Азербайджана оштрафовали на Камчатке за нарушение государственной границы Российской Федерации.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, суд Петропавловска-Камчатского признал гражданина Азербайджана виновным в незаконном пересечении государственной границы России и оштрафовал его на 50 тыс. рублей (примерно 1 319 манат).

По словам пограничников, ранее мужчине был запрещён въезд в страну. Однако он внёс изменения в свои документы и приехал на Камчатку, где и был задержан.

В результате против нарушителя было возбуждено уголовное дело и его осудили.