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Гражданина Австралии приговорили в Китае к смертной казни с отсрочкой

Гражданина Австралии приговорили в Китае к смертной казни с отсрочкой В Китае австралийского писателя Яна Хэнцзюня приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания в Пекине.
Другие страны
5 февраля 2024 г. 09:43
Гражданина Австралии приговорили в Китае к смертной казни с отсрочкой

В Китае австралийского писателя Яна Хэнцзюня приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания в Пекине.

Как передает Report, об этом сообщила глава МИД Австралии Пенни Вонг в соцсети "Х.

По ее словам, правительство Австралии шокировано тем, что в отношении гражданина страны в иностранном государстве было принято такое решение. При этом уточнила, что смертная казнь будет заменена для Хэнцзюня на пожизненное заключение, в случае если в течение двух лет он не совершит серьезных преступлений.

По данным телеканала ABC, посол Китая в Австралии был вызван в МИД страны для разъяснений.

Хэнцзюнь задержали в Китае в 2019 году по подозрению в угрозе национальной безопасности. Позднее власти КНР предъявили ему обвинения в шпионаже. Занимавший на тот момент пост премьер-министра Австралии Скотт Моррисон назвал обвинения в отношении австралийского гражданина несоответствующими действительности.

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