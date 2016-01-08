​Гражданин Узбекистана приговорен в США к 25 годам тюрьмы за терроризм

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Гражданин Узбекистана Фазлиддин Курбанов приговорен федеральным судом штата Айдахо к 25 годам тюрьмы по обвинению в поддержке террористической организации и хранении взрывных веществ.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в пресс-релизе Минюста США.

"Фазлиддин Курбанов был приговорен за сговор и попытку предоставить материальную поддержку "Исламскому движению Узбекистана" и за покупку материалов для сборки бомбы с целью совершить теракт на американской территории", — заявил помощник генпрокурора США по национальной безопасности Джон Карлин.

Курбанов, которому 33 года, был признан виновным судом в августе 2015 года. Отсидев положенный срок, он будет депортирован на родину, уточнили в Минюсте США. Прокуроры удовлетворены длительным сроком приговора.