Гражданин США выдворен за пределы Кыргызстана

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Задержанный в Оше гражданин США Умар Фарук выдворен за пределы страны. Как сообщает Report со ссылкой на Kabar, информацию об этом распространил отдел по связям с общественностью и СМИ Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) КР.

Как отмечается, У.Фарук собирал информацию о религиозной ситуации в Кыргызстане. Он признан виновным в совершении административного проступка. По информации, Умар Фарук официально передан сотрудникам посольства США в КР для дальнейшей депортации.

Напомним, что гражданин США задержан 25 марта 2015 года при проверке документов сотрудниками УВД г.Ош. В ходе досмотра обнаружены копии следственных документов уголовных дел, возбужденных в отношении задержанного одного из лидеров РЭО "Хизб ут-Тахрир" и отдельных членов террористических группировок, а также DVD-диски с видеоматериалами религиозно-экстремистского и террористического характера, с призывами к "джихаду" и межрелигиозной розни.