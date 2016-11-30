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    Гражданин США признался в подготовке убийства тысячи человек от имени ИГ

    О своей приверженности идеям группировки Джастин Салливан открыто заявил родителям

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Житель города Моргантон штата Северная Каролина Джастин Салливан признался в подготовке массового убийства ради идей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Как сообщает Report, информация об этом опубликована  на сайте  министерства юстиции США.

    Как следует из сообщения, 20-летний обвиняемый во вторник предстал перед федеральным судом в городе Эшвилл и признал свою вину по одному пункту обвинения — попытке совершения теракта.

    Салливан рассказал следствию, что с сентября 2014 года смотрел в интернете видеозаписи терактов ИГ, таких как обезглавливание, и скачивал их к себе на компьютер. О своей приверженности идеям группировки Салливан открыто заявил родителям.

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