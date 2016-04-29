Гражданин США объявлен в КНДР шпионом и осужден на 10 лет каторги

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Власти Северной Кореи приговорили гражданина США южнокорейского происхождения к 10 годам каторжных работ по обвинению в подрывной деятельности и шпионаже, сообщает Report со ссылкой на китайские СМИ.

Осужденного зовут Ким Донг Чул, он был арестован в октябре прошлого года.

В марте 2016 года северокорейские власти устроили пресс-конференцию, на которой арестованный сообщил журналистам, что якобы получал деньги от властей Южной Кореи за шпионскую деятельность.

Также в марте суд КНДР приговорил к 15 годам тюрьмы американского студента Отто Уормбира, который попытался забрать из отеля в качестве сувенира пропагандистский плакат.