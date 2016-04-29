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    Гражданин США объявлен в КНДР шпионом и осужден на 10 лет каторги

    Ким Донг Чул был арестован в октябре прошлого года

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Власти Северной Кореи приговорили гражданина США южнокорейского происхождения к 10 годам каторжных работ по обвинению в подрывной деятельности и шпионаже, сообщает Report со ссылкой на китайские СМИ.

    Осужденного зовут Ким Донг Чул, он был арестован в октябре прошлого года.

    В марте 2016 года северокорейские власти устроили пресс-конференцию, на которой арестованный сообщил журналистам, что якобы получал деньги от властей Южной Кореи за шпионскую деятельность.

    Также в марте суд КНДР приговорил к 15 годам тюрьмы американского студента Отто Уормбира, который попытался забрать из отеля в качестве сувенира пропагандистский плакат.

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