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Гражданин Швеции приговорен к пожизненному за убийство иорданского пилота в составе ИГ

Гражданин Швеции приговорен к пожизненному за убийство иорданского пилота в составе ИГ Гражданин Швеции приговорен к пожизненному за убийство иорданского пилота в составе ИГ
Другие страны
31 июля 2025 г. 14:39
Гражданин Швеции приговорен к пожизненному за убийство иорданского пилота в составе ИГ

Шведский суд приговорил к пожизненному заключению гражданина Швеции Усаму Краема за причастность к убийству иорданского пилота Муата аль-Касеасбеха в 2015 году.

Как сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ, ответственность за теракт с крушением истребителя F-16 близ сирийской Ракки в декабре 2014 года взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ), контролировавшая данную территорию.

26-летний пилот, старший лейтенант иорданских ВВС, был захвачен в плен. В начале 2015 года боевики заперли его в клетке и сожгли заживо.

32-летний Краем, по данным следствия, прибыл в Сирию в сентябре 2014 года, чтобы воевать на стороне ИГ. Он был опознан как один из вооруженных и замаскированных боевиков, участвовавших в казни пилота.

В мае 2025 года Краему были предъявлены обвинения в совершении тяжких военных преступлений и террористических актов. Ранее он уже был осужден во Франции и Бельгии за участие в террористических атаках в Париже и Брюсселе.

Суд признал его виновным и вынес максимальное для Швеции наказание - пожизненное заключение.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİordaniyalı pilotu öldürən İsveç vətəndaşı ömürlük azadlıqdan məhrum edilib

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