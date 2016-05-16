Гражданин Швеции осужден пожизненно за геноцид в Руанде

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Стокгольмский окружной суд приговорил 61-летнего выходца из Руанды Клавера Беринкинди к пожизненному заключению за соучастие в геноциде 1994 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, бывшего командира ополчения хуту признали виновным в соучастии в убийствах, подстрекательстве к убийствам и похищениям людей.

"Речь идет о массовых убийствах во время геноцида 1994 года, одним из неформальных зачинщиков которого был обвиняемый", - отмечено в пресс-релизе суда.

Пятнадцати руандийцам, пострадавшим от действий Беринкинди, шведский суд присудил компенсацию.

Беринкинди является отцом пяти детей, он получил гражданство Швеции в 2005 году.

В 1994 году в Руанде примерно за 100 дней были убиты около 800 тысяч человек. Подавляющее большинство жертв - представители народности тутси, составляющей этническое меньшинство страны.