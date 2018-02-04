Гражданин Кувейта приговорен 31 годам тюрьмы за оскорбление в twitter соседних стран

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Гражданин Кувейта приговорен 31 годам тюрьмы за оскорбление в Twitter Саудовской Аравии, Бахрейна и ОАЭ. Как сообщает Report, кувейтец получил такую меру наказания за то, что осудил власти этих стран за разрыв дипотношений с Катаром.

Газета Al Qabas пишет, что сам ас-Салех на заседании суда не присутствовал, так как сбежал в Великобританию. Приговор был вынесен заочно.

Напомним, 5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн разорвали дипломатические и торговые связи с Дохой, а также приостановили воздушное и торговое сообщения с крупнейшим экспортером СПГ. Страны обвинили Катар в поддержке терроризма. Кувейт попытался выступить посредником в данном споре.