 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Гражданин Армении обманул директора музея в Москве на 12 миллионов рублей

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Гражданин Армении обманом похитил у директора музея-квартиры писателя Александра Солженицына 12 миллионов рублей. Как передает Report, об этом  сообщает агентство  городских новостей "Москва".

    Как рассказал собеседник агентства в правоохранительных органах, в ходе розыска полицейские задержали гражданина Армении 1984 года рождения.

    "Установлено, что мужчина убедил директора музея-квартиры А.Солженицына выгодно инвестировать деньги в алмазные рудники, 23 апреля 2018 года в салоне своей машины на Зубовском бульваре получил от потерпевшего 12 миллионов рублей", — сказал собеседник агентства.

    Подозреваемого изобличили в содеянном и возбудили в отношении него уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ведется следствие.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi