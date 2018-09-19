Гражданин Армении обманул директора музея в Москве на 12 миллионов рублей

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Гражданин Армении обманом похитил у директора музея-квартиры писателя Александра Солженицына 12 миллионов рублей. Как передает Report, об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

Как рассказал собеседник агентства в правоохранительных органах, в ходе розыска полицейские задержали гражданина Армении 1984 года рождения.

"Установлено, что мужчина убедил директора музея-квартиры А.Солженицына выгодно инвестировать деньги в алмазные рудники, 23 апреля 2018 года в салоне своей машины на Зубовском бульваре получил от потерпевшего 12 миллионов рублей", — сказал собеседник агентства.

Подозреваемого изобличили в содеянном и возбудили в отношении него уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ведется следствие.