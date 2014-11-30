Граждане Уругвая выберут президента страны во втором туре

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Второй тур президентских выборов пройдет в Уругвае в воскресенье, 2,6 миллионов избирателей должны будут сделать выбор из двух кандидатов, оспаривающих главный пост в стране.

Среди кандидатов — Табаре Васкес, 74-летний социалист, онколог по образованию, который пользуется поддержкой 52-53% имеющих право голоса. Его соперник, Луис Лакалье Поу из Национальной партии, соберет голоса 35-38% избирателей, прогнозируют социологи.

Голосование на выборах в Уругвае — обязательное, однако в это воскресенье оно может быть осложнено неблагоприятными метеорологическими условиями. Синоптики прогнозируют сильные осадки — от 50 до 100 миллиметров за шесть часов в течение дня и сильные порывы ветра, что может вызвать наводнения и подтопления в некоторых районах страны.

Голосование обязательно для граждан старше 18 лет. По действующему законодательству, президент и вице-президент избираются прямым голосованием абсолютным большинством голосов (50 процентов плюс один голос). Если ни один из кандидатов не набирает этого количества голосов, назначается второй тур, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

В первом туре за пост президента боролись семь кандидатов, в том числе экс-президент страны Табаре Васкес, экс-глава Палаты представителей Луис Лакалье Поу, сенатор Педро Бордаберри, а также представители Независимой партии Пабло Мьерес, "Народной ассамблеи" Гонсало Абелья, партии радикальных экологов Сесар Вега и Партии трудящихся Рафаэль Фернандес. По итогам первого тура Васкес набрал почти 48%, Лакалье Поу — 31%.