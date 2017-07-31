Граждане стран ЕС не смогут свободно въезжать в Великобританию с марта 2019 года

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Свободный въезд для граждан стран Европейского союза (ЕС) в Великобританию будет закрыт с выходом королевства из ЕС весной 2019 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении сотрудника канцелярии британского премьера.

Официальный представитель премьер-министра Терезы Мэй заявил, что свобода передвижения граждан ЕС прекратится в марте 2019 года.

По словам сотрудника канцелярии, в британском правительстве существует широкая договоренность о том, что нужно сделать процесс выхода Соединенного Королевства из ЕС настолько гладким, насколько это возможно. Вместе с тем он подчеркнул, что правительственная позиция по проблематике Brexit остается такой же, как было обозначено в январской речи премьер-министра в доме приемов британского МИД.

Противоречие же состоит в том, что в упомянутой речи Мэй очертила контуры не гладкого, а как раз "жесткого Brexit", дав понять главам дипломатических представительств зарубежных стран, что Великобритания выходит из общего рынка и что даже отсутствие соглашения с Брюсселем об условиях выхода из ЕС будет для Лондона лучше плохой сделки.