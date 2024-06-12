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Граждане РФ смогут покупать и продавать доллары и евро, несмотря на санкции

Граждане РФ смогут покупать и продавать доллары и евро, несмотря на санкции Граждане РФ и компании могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через российские банки, несмотря на новые санкции со стороны США.
Другие страны
12 июня 2024 г. 20:57
Граждане РФ смогут покупать и продавать доллары и евро, несмотря на санкции

Граждане РФ и компании могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через российские банки, несмотря на новые санкции со стороны США.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте Банка России.

Регулятор еще в 2022 году сообщал о разработке с участниками рынка сценариев расчета курса доллара и евро в случае остановки его торгов на бирже. Так, для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ будет использовать банковскую отчетность и поступающие сведения из внебиржевых торгов.

Регулятор также подчеркнул, что все сбережения в валюте на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. Кроме того, по вкладам и счетам в долларах и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный ЦБ.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против Московской биржи. В санкционный список также внесены Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр (входят в группу "Московская биржа"). Московская биржа в связи с санкциями заявила о том, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро.

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