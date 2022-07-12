Граждане Польши смогут легально проживать в Украине 18 месяцев

Законопроект о правовых и социальных гарантиях для поляков в Украине, внесенный президентом Владимиром Зеленским, обнародован на сайте Верховной рады.

Законопроект о правовых и социальных гарантиях для поляков в Украине, внесенный президентом Владимиром Зеленским, обнародован на сайте Верховной рады.

Как передает Report , закон, в частности, предусматривает, что граждане Польши по новому закону смогут легально находиться в Украине на протяжении 18 месяцев.

"В разработанном по инициативе главы украинского государства законопроекте предусматривается, в частности, предоставление гражданам Польши и членам их семей возможности легального пребывания на территории Украины в течение 18 месяцев с даты принятия закона", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского. - Поляки также получат право на трудоустройство, осуществление хозяйственной деятельности, обучение в учебных заведениях, медицинское обслуживание на территории Украины и отдельные социальные выплаты согласно украинскому законодательству".

Отмечается, что Зеленский инициировал законопроект "в знак благодарности польскому народу за солидарность и поддержку Украины". Документ с учетом принципа взаимности предусматривает права и гарантии для поляков, аналогичные тем, что установлены в Польше законом "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны" от 12 марта.