Проживающие в Баку граждане Казахстана смогут проголосовать на выборах в законодательные органы страны

Баку. 25 феврале. REPORT.AZ/ Проживающие в Азербайджане граждане Казахстана смогут проголосовать на внеочередных выборах депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) и маслихатов (местный представительный орган).

Как сообщили Report, в связи с этим в посольстве Казахстана в Азербайджане (ул. Наджафгулу Рафиева, 14) будет открыт избирательный участок, который будет открыт с 07:00 до 20:00 по бакинскому времени.

Отметим, что выборы состоятся 20 марта.