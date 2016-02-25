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    Проживающие в Баку граждане Казахстана смогут проголосовать на выборах в законодательные органы страны

    Участок будет открыт в посольстве с 07:00 до 20:00 по бакинскому времени

    Баку. 25 феврале. REPORT.AZ/ Проживающие в Азербайджане граждане Казахстана смогут проголосовать на внеочередных выборах депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) и маслихатов (местный представительный орган).

    Как сообщили Report, в связи с этим в посольстве Казахстана в Азербайджане (ул. Наджафгулу Рафиева, 14) будет открыт избирательный участок, который будет открыт с 07:00 до 20:00 по бакинскому времени.

    Отметим, что выборы состоятся 20 марта.

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