Граждане Казахстана незаконно предоставляли иностранцам вид на жительство

В Астане двое мужчин разработали схему, в рамках которой незаконно вид на жительство и гражданство Казахстана получили 49 иностранцев из Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана и Российской Федерации.

В Астане двое мужчин разработали схему, в рамках которой незаконно вид на жительство и гражданство Казахстана получили 49 иностранцев из Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана и Российской Федерации.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Астаны.

Один из фигурантов изготавливал фальшивые свидетельства о браке, медицинские справки и другие документы, другой - находил клиентов и обеспечивал их контактами с первым.

В результате преступной деятельности они получили доход от 80 тыс. до 1 млн тенге от каждого иностранца.

Гособвинитель предоставил суду доказательства о виновности подсудимых.

По решению суда они лишены свободы сроком на 1 год и 6 месяцев и 2 года.

Конфискованы незаконно полученные денежные средства на сумму 107 тыс. долларов США, 2,5 млн тенге и 200 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.