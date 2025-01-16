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Граждане Казахстана незаконно предоставляли иностранцам вид на жительство

Граждане Казахстана незаконно предоставляли иностранцам вид на жительство В Астане двое мужчин разработали схему, в рамках которой незаконно вид на жительство и гражданство Казахстана получили 49 иностранцев из Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана и Российской Федерации.
Другие страны
16 января 2025 г. 14:57
Граждане Казахстана незаконно предоставляли иностранцам вид на жительство

В Астане двое мужчин разработали схему, в рамках которой незаконно вид на жительство и гражданство Казахстана получили 49 иностранцев из Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана и Российской Федерации.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Астаны.

Один из фигурантов изготавливал фальшивые свидетельства о браке, медицинские справки и другие документы, другой - находил клиентов и обеспечивал их контактами с первым.

В результате преступной деятельности они получили доход от 80 тыс. до 1 млн тенге от каждого иностранца.

Гособвинитель предоставил суду доказательства о виновности подсудимых.

По решению суда они лишены свободы сроком на 1 год и 6 месяцев и 2 года.

Конфискованы незаконно полученные денежные средства на сумму 107 тыс. долларов США, 2,5 млн тенге и 200 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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