Гражданам ряда стран понадобится транзитная виза при путешествии через Великобританию

Гражданам ряда стран, в том числе Грузии и России, путешествующим в Австралию, США или Новую Зеландию, с 6 октября 2023 года при полете через Великобританию понадобится транзитная виза, даже в том случае, если они не покидают транзитную зону.

Гражданам ряда стран, в том числе Грузии и России, путешествующим в Австралию, США или Новую Зеландию, с 6 октября 2023 года при полете через Великобританию понадобится транзитная виза, даже в том случае, если они не покидают транзитную зону.

Как сообщает Report, информация опубликована на сайте правительства Великобритании.

Виза будет необходима, если с момента посещения этих трех стран прошло менее шести месяцев по действующей визе.

Кроме того, визы нужны будут гражданам Грузии при наличии постоянного вида на жительство в этих трех странах и при иммиграции, а также при наличии въездной визы в страны Шенгенской зоны.

Транзитная виза оформляется на 48 часов. Заявление на нее можно подать на сайте визовой и иммиграционной службы, уплатив визовый сбор.